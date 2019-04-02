MLB》超詭異！ 巨人菜鳥打擊姿勢引發熱議（影音）

Where have you been all my life, Connor Joe?? @SFGiants pic.twitter.com/NLCw8wxYFc — Batting Stance Guy （@BattingStanceG） 2019年3月30日

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟歷史有不少打擊姿勢怪異的打者，近日引起熱議的是巨人隊菜鳥康納喬（Connor Joe），官網直指他的打擊姿勢是本季大聯盟最怪異的事情之一。

26歲外野手康納喬在小聯盟打拚4年，終於在本季登上大聯盟，但首先引起各界關注的是他的打擊姿勢。投手還在看暗號的時候，康納喬會將身體完全朝向投手，等到投手啟動投球動作時，才會把身體轉向本壘板，相當詭異。

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這種打擊姿勢讓大聯盟官網想起前藍鳥外野手巴提斯塔（Tony Batista），康納橋也立即吸引專門模仿打擊姿勢的推特帳號「Batting Stance Guy」模仿，誇張動作笑翻不少球迷。

打擊動作模仿達人：

New favorite player @SFGiants Connor Joe. pic.twitter.com/mBpTNqRLyC — Batting Stance Guy （@BattingStanceG） 2019年3月31日

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