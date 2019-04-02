NBA》林書豪右側45度神準海放全聯盟 字母哥仍稱霸禁區

林書豪右側45度中距離命中率海放全聯盟。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA球季例行賽即將進入尾聲，《ESPN》數據專家 Kirk Goldsberry今再度釋出圖表，公布在4月1號前本季NBA場上各區域投籃命中率領先與落後者，效力暴龍的台裔後衛林書豪仍以超高命中率在右側禁區外45度角稱霸。

身為前ESPN旗下網站「Grantland」的成員之一，Goldsberry以數據分析在NBA中打響名號，尤其是在出手分佈熱點上的分析更被認為是聯盟權威。

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在Goldsberry1個多月前釋出的圖表中，林書豪在禁區外右側45度角的命中率高達59%，在歷經15場比賽後，豪哥命中率雖然小幅下滑，不過仍以58%穩當右側中距離王者。

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另一邊的左側45度仍是馬刺隊後衛佛比斯（Bryn Forbes）的地盤，命中率直逼60%。至於底線兩側的中距離，則都由勇士杜蘭特（Kevin Durant）居冠，左右側命中率分別為58%及59%，溜馬的波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）則分別在左側底角三分球和右側45度分球位置奪冠，成為唯二在兩個投籃區域都保持領先的球員。

在三分球弧頂位置籃網J.哈里斯（Joe Harris）擠下塞爾提克主控厄文（Kyrie Irving）擁有48%的命中率，左側45度三分球位置，則分別由公鹿布洛格登（Malcolm Brogdon）拿下，勇士湯普森以53%的命中率在右側底繳三分線領先，至於公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）則是以高達70%命中率稱霸禁區。

「字母哥」以高達70%命中率稱霸籃下。（資料照，法新社）

而在最低命中率部分，雷霆衛斯特布魯克（Russell Westbrook）右側45度三分球命中率僅22%，而林書豪在老鷹的前隊友「二年級生」J.柯林斯（John Collins）則是在三分球弧頂位置以19%的命中率墊底。

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