NBA》林書豪右側45度神準海放全聯盟 字母哥仍稱霸禁區

〔體育中心/綜合報導〕NBA球季例行賽即將進入尾聲,《ESPN》數據專家 Kirk Goldsberry今再度釋出圖表,公布在4月1號前本季NBA場上各區域投籃命中率領先與落後者,效力暴龍的台裔後衛林書豪仍以超高命中率在右側禁區外45度角稱霸。

身為前ESPN旗下網站「Grantland」的成員之一,Goldsberry以數據分析在NBA中打響名號,尤其是在出手分佈熱點上的分析更被認為是聯盟權威。

在Goldsberry1個多月前釋出的圖表中,林書豪在禁區外右側45度角的命中率高達59%,在歷經15場比賽後,豪哥命中率雖然小幅下滑,不過仍以58%穩當右側中距離王者。

另一邊的左側45度仍是馬刺隊後衛佛比斯(Bryn Forbes)的地盤,命中率直逼60%。至於底線兩側的中距離,則都由勇士杜蘭特(Kevin Durant)居冠,左右側命中率分別為58%及59%,溜馬的波丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)則分別在左側底角三分球和右側45度分球位置奪冠,成為唯二在兩個投籃區域都保持領先的球員。

在三分球弧頂位置籃網J.哈里斯(Joe Harris)擠下塞爾提克主控厄文(Kyrie Irving)擁有48%的命中率,左側45度三分球位置,則分別由公鹿布洛格登(Malcolm Brogdon)拿下,勇士湯普森以53%的命中率在右側底繳三分線領先,至於公鹿「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)則是以高達70%命中率稱霸禁區。

而在最低命中率部分,雷霆衛斯特布魯克(Russell Westbrook)右側45度三分球命中率僅22%,而林書豪在老鷹的前隊友「二年級生」J.柯林斯(John Collins)則是在三分球弧頂位置以19%的命中率墊底。

