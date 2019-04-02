MLB》法官飛撲大秀美技 洋基球迷卻捏冷汗想起「他」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今主場作戰以3：1擊敗來訪的老虎，26歲的洋基重砲外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）展現優異守備功力，一次飛撲美技沒收安打，化解球隊失分的危機，不過這一撲卻讓主場的洋基球迷全都嚇出一身冷汗。

此役8局上，老虎卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）接連選到四壞保送上壘，讓老虎在無人出局攻占一二壘，下棒古德朗姆（Niko Goodrum）敲出打右外野平飛球，眼看就要落地形成安打，卻被及時趕到的法官飛撲美技接殺，化解洋基失分危機，也瓦解老虎的攻勢，最後靠著2、3、5局各拿1分，最終以3：1擊退老虎。

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賈吉今展現優異守備功力，飛撲美技化解失分危機。（美聯社）

不過法官接球時手套觸地的動作卻讓主場的洋基迷捏了一把冷汗，紛紛想起之前曾在洋基效力、被球迷暱稱為「哥吉拉」的日籍重砲手松井秀喜曾因守備太拚命造成手腕骨折的慘痛回憶。

2006年5月12日洋基交手世仇紅襪隊的比賽中，松井秀喜在一次接殺飛球時，衝擊力道過猛手腕竟直接骨折，而這次意外不但讓他至少得休息三個月，也讓他在大聯盟的連續出賽場次紀錄中斷在518場。

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