NBA》哈佛德大三元、厄文關鍵三分打 綠衫軍主場滅「火」

中鋒哈佛德（左）繳出大三元成績單。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期勝少敗多的「綠衫軍」塞爾提克，今在主場作戰靠著中鋒哈佛德（Al Horford）繳出「大三元」，加上明星控衛厄文（Kyrie Irving）在比賽最末段關鍵的三分打，終場以110：105險勝來訪的熱火。

比賽才開打綠衫軍就輪番猛攻、轟炸籃框，史馬特（ Marcus Smart）內外開花、哈佛德接力暴扣，塔圖姆（ Jayson Tatum）也連續命中，反觀熱火手感低迷，首節打快一半才破蛋，讓綠衫軍開賽拉出一波17：2的攻勢，遙遙領先。

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而上半場打完，綠衫軍火力不見停歇，不過熱火在易籃後終於回神，開起追分模式，在魏德（Dwyane Wade）帶領下一度把比分差縮小到個位數，可惜隨後卻又熄火讓綠衫軍趁勢要回兩位數領先優勢。

關鍵決勝節熱火重整旗鼓，在歐利尼克（Kelly Olynyk）3罰俱中後，將比數先追到剩3分落後，原來一面倒的比賽也演變成了拉鋸戰，而熱火在最後2分鐘原有扳平的機會，但衛特斯（Dion Waiters）卻沒能在外線命中，最後綠衫軍靠著厄文連投帶罰完成關鍵3分打，才驚險在主場以5分之差險勝熱火。

厄文關鍵三分打，替球隊奠定勝績。（髮新社）

綠衫軍中鋒哈佛德砍下19分、11籃板、10助攻，表現全面繳出超狂「大三元」，厄文則是三分球11投5中拿下全隊最高的25分和8籃板，塔圖姆19分、史馬特16分。

熱火卓吉奇（Goran Dragic）拿下全場最高的30分還有5助攻，艾德巴約（Bam Adebayo）繳出19分11籃板成績，魏德也拿下17分7助攻，熱火輸球差點搞丟季後賽門票，好在另一地出賽的魔術也不敵暴龍，邁阿密大軍才勉強保住西部老8位置。

魏德和厄文對位。（法新社）

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