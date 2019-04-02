MLB》瘋狂失誤又遭完封 小熊寫54年難堪紀錄（影音）

The #Cubs put on a show Monday night. Defensively they had 6 errors and were shutout 8-0. Quite an April Fools joke.



Here is a montage of those blunders accompanied by some circus music. pic.twitter.com/mmjzBrB7iq — Steve Frederick （@_SteveFrederick） 2019年4月2日

〔體育中心／綜合報導〕小熊今以0：8遭勇士隊完封，更糟糕的是他們全場竟發生多達6次失誤，寫下一項54年紀錄。

小熊此役內野手幾乎都發生至少一次失誤，包括二壘博泰（David Bote）、三壘布萊恩（Kris Bryant）、游擊巴耶茲（Javier Báez）和一壘瑞佐（Anthony Rizzo）2次失誤；外野則是鎮守左外野的札古尼斯（Mark Zagunis）發生1次失誤。

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守備亂糟糟，打擊更遭勇士封鎖，全場雖然敲出9支安打，得點圈打擊竟8打數0安打，反觀勇士隊則打爆小熊先發韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），首局就攻4分奠定勝基。

根據美媒指出，小熊上次單場發生6次失誤是13年前，至少單場發生至少6次失誤又遭完封，則是1965年7月29日。

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