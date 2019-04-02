MLB》衛冕軍紅襪又輸球！挨四轟還遭運動家完封（影音）

運動家今天火力全開，單場4響完封衛冕軍紅襪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季才風光奪冠的衛冕軍紅襪，開季卻判若兩隊，第一周對上水手的4戰僅搶下1勝，今作客出戰，又慘遭運動家重砲狙擊，最後就在攻守全失的情況下，以0：7慘遭地主運動家完封，開季1勝4敗，戰績全聯盟墊底。

衛冕軍開季低迷和先發投手群接聯崩盤，有很大的關聯，而紅襪今推出普萊斯（David Price）先發對決運動家，他主投6局挨3轟失4分表現平平，不過竟是紅襪開季至今唯一有投超過5局且失5分以下的先發投手。

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紅襪普萊斯主投6局挨3轟失4分表現平平，卻已經是紅襪開季至今表現最好的先發投手了。（法新社）

運動家此役火力全開，2下去年美聯全壘打王戴維斯 （Khris Davis）就轟出個人本季第5轟，陽春砲替球隊先馳得點；3下勞瑞安諾 （Ramon Laureano）又是一發陽春全壘打，助運動家再下一城；6下，兩出局後普萊斯又被聘德（Chad Pinder）扛出一發左外野2分砲；8下運動家攻勢再起，利用查普曼 （Matt Chapman） 全壘打和3支短程安打，再灌3分。

戴維斯敲出個人本季第5轟。（今日美國）

反觀紅襪打線慘遭運動家先發投手布魯克斯（Aaron Brooks）封鎖，6局打完僅敲出2支零星安打，2局上敲出二壘安打的柏格茲（Xander Bogaerts），原有機會靠著隊友安打回本壘替紅襪破蛋，沒想到卻遭勞瑞安諾雷射肩不落地長傳，阻殺在本壘前，加上運動家4位牛棚攜手壓制，紅襪最終就在客場慘遭運動家完封。

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