日職Live》王柏融大戰樂天 雪下太大比賽暫停

第一局
1局下，火腿上半局三上三下無功而返。樂天進攻一出局時，現場突然下起大雪，導致比賽暫時中斷。
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今作客宮城球場出戰樂天金鷲，「台灣大王」王柏融扛下先發第5棒，首度擔任指定打擊，左外野則由近藤健介鎮守；樂天宋家豪在牛棚待命，有機會登板中繼對上大王，上演「台灣內戰」戲碼。
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火腿先發陣容
1 西川遙輝 中外野
2 大田泰示 右外野
3 近藤健介 左外野
4 中田翔 一壘手
5 王柏融 指定打擊
6 橫尾俊建 三壘手
7 谷內亮太 二壘手
8 鶴岡慎也 捕手
9 中島卓也 游擊手
先發投手：加藤貴之
樂天先發陣容
1 田中和基 中外野
2 茂木榮五郎 游擊手
3 淺村榮斗 二壘手
4 島內宏明 左外野
5 惠勒 三壘手
6 銀次 一壘手
7 布拉許 指定打擊
8 嶋基宏 捕手
9 歐可耶瑠偉 右外野
先發投手：辛島航
本日のスタメン！今日は16時プレイボール！#lovefighters #飛び出せ新時代 pic.twitter.com/K8yDxAASrr— 北海道日本ハムファイターズ公式 （@FightersPR） 2019年4月2日
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