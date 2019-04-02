日職Live》王柏融大戰樂天 雪下太大比賽暫停

第一局

1局下，火腿上半局三上三下無功而返。樂天進攻一出局時，現場突然下起大雪，導致比賽暫時中斷。

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今作客宮城球場出戰樂天金鷲，「台灣大王」王柏融扛下先發第5棒，首度擔任指定打擊，左外野則由近藤健介鎮守；樂天宋家豪在牛棚待命，有機會登板中繼對上大王，上演「台灣內戰」戲碼。

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火腿先發陣容

1 西川遙輝 中外野

2 大田泰示 右外野

3 近藤健介 左外野

4 中田翔 一壘手

5 王柏融 指定打擊

6 橫尾俊建 三壘手

7 谷內亮太 二壘手

8 鶴岡慎也 捕手

9 中島卓也 游擊手

先發投手：加藤貴之

樂天先發陣容

1 田中和基 中外野

2 茂木榮五郎 游擊手

3 淺村榮斗 二壘手

4 島內宏明 左外野

5 惠勒 三壘手

6 銀次 一壘手

7 布拉許 指定打擊

8 嶋基宏 捕手

9 歐可耶瑠偉 右外野

先發投手：辛島航

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