現場直擊》王柏融再扛中心棒次 首次擔任指定打擊

2019/04/02 14:39

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本仙台報導〕火腿今天起在仙台與樂天金鷲進行3連戰，也是王柏融在日職首次隨隊出征，第1場預計台灣時間下午3點開打，王柏融繼續先發打第5棒，卻首次不守備擔任指定打擊。

仙台目前氣溫室外3度、體感溫度零下1度，開賽前1小時開始降雪，同日對橫濱DeNA的二軍比賽已經因為大雪取消，一軍今天是本季主場開幕戰，仍朝準時開打準備。

日本火腿
1　西川遙輝　中外野
2　大田泰示　右外野
3　近藤健介　左外野
4　中田翔　一壘
5　王柏融　指定打擊
6　橫尾俊建　三壘
7　谷內亮太　二壘
8　鶴岡慎也　捕手
9　中島卓也　游擊
先發：加藤貴之

樂天吉祥物庫拉奇Clutch（左2）、Clutchine（右2）與啦啦隊賽前在雪中表演。（記者徐正揚攝）

樂天吉祥物庫拉奇Clutch（右2）、Clutchine（左2）與啦啦隊賽前在雪中表演。（記者徐正揚攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.