現場直擊》王柏融再扛中心棒次 首次擔任指定打擊

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本仙台報導〕火腿今天起在仙台與樂天金鷲進行3連戰，也是王柏融在日職首次隨隊出征，第1場預計台灣時間下午3點開打，王柏融繼續先發打第5棒，卻首次不守備擔任指定打擊。

仙台目前氣溫室外3度、體感溫度零下1度，開賽前1小時開始降雪，同日對橫濱DeNA的二軍比賽已經因為大雪取消，一軍今天是本季主場開幕戰，仍朝準時開打準備。

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日本火腿

1 西川遙輝 中外野

2 大田泰示 右外野

3 近藤健介 左外野

4 中田翔 一壘

5 王柏融 指定打擊

6 橫尾俊建 三壘

7 谷內亮太 二壘

8 鶴岡慎也 捕手

9 中島卓也 游擊

先發：加藤貴之

樂天吉祥物庫拉奇Clutch（左2）、Clutchine（右2）與啦啦隊賽前在雪中表演。（記者徐正揚攝）

樂天吉祥物庫拉奇Clutch（右2）、Clutchine（左2）與啦啦隊賽前在雪中表演。（記者徐正揚攝）

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