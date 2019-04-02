仙台直擊》火腿對樂天 一度因下雪暫停

球賽一度因下雪暫停。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本仙台報導〕在台灣的棒球比賽，因為下雨暫停司空見慣，地點換到日本仙台，導致比賽暫停的原因還有下雪，樂天金鷲今天的主場開幕戰，才打到1局下就因為降雪而暫停。

仙台地區這兩天有間歇性下雪，開賽前1小時一度降雪又停止，同日對橫濱DeNA的二軍比賽因為大雪取消，火腿與樂天的賽前練習都在飄雪中完成，但比賽仍準時開打。

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火腿1局上3上3下，雪又再次飄下，1局下輪到樂天第2棒茂木榮五郎打擊，主審於球數1好2壞時，鑒於降雪又變大宣布比賽暫停，場務人員立刻拉出帆布保護內野區。

等待約10分鐘後，降雪再次停止，場務人員開始收回帆布，動作相當熟練迅速，裁判勘查場地後，告知兩隊比賽即將恢復進行。

樂天金鷲今天的主場開幕戰，遇到降雪，比賽一度暫停。（特派記者陳志曲攝）

樂天金鷲今天的主場開幕戰，遇到降雪，比賽一度暫停。（特派記者陳志曲攝）

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