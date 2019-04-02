MLB》火球男希克斯超狂滑球 讓他成「腳踝終結者」（影音）

Ankles can be broken in baseball, too.



Example: Jordan Hicks. #STLCards pic.twitter.com/nNCowcasvI — Today in MLB （@TodayintheMLB） 2019年4月1日

〔體育中心／綜合報導〕紅雀後援火球男希克斯（Jordan Hicks）今天在客場對海盜後援2局無失分，終場球隊打到延長賽11局，以6：5贏球，希克斯拿到本季首勝。而他銳利的滑球讓海盜打者「跪地」，形成棒球版的「腳踝終結者」。

希克斯擁有超過100英哩（約160公里）以上的火球，此戰他在第9局下登板後援，面對海盜外野手迪克森（Corey Dickerson），他丟出82英哩的滑球，讓迪克森收棒不及，整個人重心不穩跌在地上，該打席希克斯賞對手三振。

請繼續往下閱讀...

之後面對卡布雷拉（Melky Cabrera），希克斯投出一顆87英哩的滑球，卡布雷拉出棒過半，來不及收棒，不過該打席卡布雷拉選到保送。

希克斯此戰後援2局無失分，送出2次三振，投出1次保送，拿到本季首勝。至今他出賽3場共投3.1局，送出4次三振，防禦率為5.40。

Jordan out here breaking ankles! pic.twitter.com/iC0pHHWjJE — St. Louis Cardinals （@Cardinals） 2019年4月1日

紅雀火球男希克斯。（資料照，今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/