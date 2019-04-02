MLB》紐約大物新秀首轟出爐 大都會9上逆轉馬林魚（影音）

阿隆索大聯盟首轟今出爐。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕春訓期間就一鳴驚人，展現優異的打擊天賦的大都會大物新秀阿隆索（Pete Alonso），大聯盟生涯首轟今出爐，砲轟馬林魚投手，這發三分砲也替球隊一舉將比分拉開，終場大都會以7：3逆轉擊敗馬林魚。

24歲的阿隆索是今年大都會隊的頭號新秀，也在季前公布的百大新秀排行榜排在第51名，更排在十大一壘手首位，春訓期間就展露頭角，還一度暫居球隊雙冠王。

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阿隆索前三打席都靜悄悄，首打席面對馬林魚先發史密斯（Caleb Smith）就揮棒落空遭三振，第二打席敲出飛球出局，第三次打擊也沒能把握，僅敲出內野小飛球。不過9上在球隊1分暫時領先時，瞄準馬林魚後援史戴肯里德（Drew Steckenrider）一顆95.3英里的四縫線速球，一棒轟出中外野三分砲，生涯首轟也出爐。

阿隆索開季前4場17打點7安打、3支二壘打、1轟、6打點，表現相當耀眼，這場比賽最終大都會隊也以7：3逆轉擊敗馬林魚。

阿隆索9上敲出生涯首轟。（歐新社）

阿隆索開轟與隊友開心慶祝。（歐新社）

馬林魚先發史密斯，主投5局被擊出4安打，飆出8K、1保送失2分，大都會先發左投梅茲（Steven Matz）先發5.1局，被敲6安失3分1責失，皆無關勝敗。最後大都會第三任投手法米利亞（Jeurys Familia）中繼1局1K收下勝投；9局上無力守成的史戴肯里德則承擔敗投。

而效力馬林魚的台灣左投陳偉殷今天則沒有上場。

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