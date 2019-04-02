足球》成軍22年！中華大學男足球隊首次與台師大爭金盃

新竹市中華大學足球隊成軍22年，首次踢進大專盃足球聯賽的冠軍賽，本週六將與台師大爭奪金盃，隊員展現鬥志與信心。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］大專校院107學年度足球聯賽男子公開二級，本週六在台北田徑場舉行最終冠亞軍戰，新竹市中華大學足球隊成軍22年來，首次踢進冠亞軍戰，將與台師大爭奪金盃，校長劉維琪昨與足球隊員今天大啖漢堡，誓言在冠軍賽中咬下台師大，展現踢進校史首座大專足球公開賽冠軍獎盃的決心。

中華大學校園最近颳起足球風，因為今年足球隊首次踢進大專盃冠亞軍賽，更是足球隊22年來首次爭奪足球金盃，校長劉維琪今天在賽前效仿美國總統川普擺出「速食宴」，請球員大口吃漢堡，補充能量，期盼在決賽的時候能夠一舉超越台灣師大，為校爭光，學校也號召120人的啦啦隊與加油團，要為足球隊加油。

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「華大足球，熱血進球」劉維琪說，學校足球隊成軍22年，今年首度叩關冠軍賽，寫下學校有史以來最好的成績，本週六的總決賽希望隊員能夠發揮平日練習成果，享受球場上揮灑汗水的熱血，為大學生活寫下精彩一頁。

足球隊長蔡沛焱說，這條路走來很不容易，在教練的指導、隊員的努力，才能挺進總決賽，而最近在學校田徑場備戰時，也常有同學來打氣，感受到被肯定的前進動力。

特別的是，中華大學足球隊14名隊員，有10名畢業於宜蘭高中。隊員們說，從來沒有想過，以前高中在球場上競逐榮譽的夥伴，會在中華大學一起前進大專盃總決賽，而大家也有信心說「我們準備好了」，將挑戰大專足球聯賽公開男二級的足球金盃。

新竹市中華大學足球隊成軍22年，首次踢進大專盃足球聯賽的冠軍賽，本週六將與台師大爭奪金盃，隊員展現鬥志與信心。（記者洪美秀攝）

新竹市中華大學足球隊成軍22年，首次踢進大專盃足球聯賽的冠軍賽，本週六將與台師大爭奪金盃，隊員展現鬥志與信心。（記者洪美秀攝）

新竹市中華大學足球隊成軍22年，首次踢進大專盃足球聯賽的冠軍賽，本週六將與台師大爭奪金盃，隊員展現鬥志與信心。（記者洪美秀攝）

新竹市中華大學足球隊成軍22年，首次踢進大專盃足球聯賽的冠軍賽，本週六將與台師大爭奪金盃，隊員展現鬥志與信心。（記者洪美秀攝）

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