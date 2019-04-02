桌球》林昀儒世界排名再創新高 莊智淵面臨「台灣一哥」保衛戰

林昀儒世界排名再創生涯新高。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌球總會今天公布四月份世界排名，最近兩站公開賽男單打出一波11連勝的17歲小將林昀儒，從世界排名26躍居21，再創生涯最佳，今天歡度38歲生日的莊智淵則下滑1名來到20名，下個月排名將面臨「台灣一哥」保衛戰。

林昀儒在阿曼公開賽奪得男單、男雙及混雙3座冠軍後，上週在白金系列的卡達公開賽，又連退中國薛飛、香港黃鎮廷和德國奧恰洛夫等頂尖高手，直到8強戰才栽在林高遠手上，震撼桌壇。

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莊智淵。（資料照，取自國際桌總官網）

莊智淵自2002年10月首度躋身世界前10，並超越蔣澎龍榮登「台灣一哥」寶座後，16年來台灣第一男單的地位無人撼動。但這回面對後生可畏的林昀儒，莊智淵積分僅領先684分，四月份的亞洲盃和世界桌球錦標賽若沒有強勢演出，下個月恐將交出「台灣一哥」頭銜。

卡達公開賽闖進男單32強的陳建安，排名小有斬獲，從37名回升至30名﹔廖振珽則從63名滑落至71名。

男子組世界前五強沒有變動，還是樊振登、許昕、林高遠、張本智和、波爾﹔6至10名依序為李尚洙、卡德拉諾、丹羽孝希、梁靖崑、張禹珍。剛奪得卡達公開賽冠軍的馬龍只從12名小升至11名。

女子組方面，鄭怡靜依然維持世界排名第8，陳思羽小2名來到24名﹔卡達公開賽唯一闖進女單16強的鄭先知從51名掉到53名。

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