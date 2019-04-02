瓊斯杯明年到高雄 高市府會都支持

籃球協會今拜會高市議會，討論瓊斯盃到高雄舉辦可行性，市長韓國瑜與議長許崑源都表態支持。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕中華籃球協會理事長謝典霖今拜會高雄市議會，尋求國際籃球盛會瓊斯盃競賽、明年在高雄舉辦的可能性，並計畫邀請府、會雙長主持SBL季後賽在高雄場次開球儀式，高雄市長韓國瑜、議長許崑源均表態全力相挺。

身兼彰化縣議長的籃協理事長謝典霖，今特地南下拜會議長許崑源及市長韓國瑜，他說SBL（超級籃球聯賽）季後賽在高雄巨蛋體育館將舉辦兩個場次，期盼高雄市府及議會能在場地及經費上奧援，共同支持國內籃球運動發展。

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議長許崑源說，提倡運動風氣是健康城市的重要市政之一，議會將力促市府支持任何在高雄舉辦的籃球運動，希望市府運動發展局給予協助，包括減免場地費用等相關資源；市長韓國瑜也當場給予全力相挺的允諾。

此外，謝典霖亦邀請市長韓國瑜及議長許崑源主持SBL高雄季後賽的開球儀式，屆時將為高雄帶來一波籃球運動熱潮。

針對國際大型籃球賽事瓊斯盃活動，謝典霖表示，瓊斯盃過去大多在新北、台北市舉行，為滿足中南部球迷的需求，今年移師至彰化舉行，期盼明年可以在高雄市舉辦，希望可以獲得市府與議會的支持。

議長許崑源及市長韓國瑜當場允諾瓊斯盃明年在高雄舉辦的合作案，議長許崑源強調，希望透過國際大型運動賽事帶動高雄運動風潮，並讓更多國際全人士有更深入認識及明瞭高雄這座城市的機會。

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