MLB》不是愚人節玩笑 金鶯把無安打投手換下場

赫斯投了6.1局無安打比賽，被換下場時摸摸鼻子。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯25歲新秀投手赫斯（David Hess）今天先發對藍鳥主投6.1局演出無安打比賽，狂飆8K，只投出1保送，但只用了82球，就在7局下被金鶯新教頭海德（Brandon Hyde）給提前換下場。

今天美國還是4月1日愚人節，赫斯得知要被換下場，一臉「你在開我玩笑嗎？」的表情，就連主場的藍鳥隊球迷都在噓此調度。赫斯退場後，藍鳥馬上在接下來的3個半局合拿5分，不過最終金鶯還是以6：5險勝。

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赫斯被換下場一臉詫異。（取自推特）

金鶯的隨隊記者瓊斯（Luke Jones）指出，赫斯在3天前的開幕戰才對洋基中繼出場投2局用了42球，為了保護投手，而且才剛開季，這是海德作此調度的主因，賽後2人有了很長時間的談話。

.@hess_express28 was absolutely STUNNED when Brandon Hyde pulled him from the game with a no-hitter in tact. #ChangeUp pic.twitter.com/nXtQNl86zC — DAZN USA （@DAZN_USA） 2 April 2019

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