MLB》不是愚人節玩笑 金鶯把無安打投手換下場

赫斯投了6.1局無安打比賽,被換下場時摸摸鼻子。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯25歲新秀投手赫斯(David Hess)今天先發對藍鳥主投6.1局演出無安打比賽,狂飆8K,只投出1保送,但只用了82球,就在7局下被金鶯新教頭海德(Brandon Hyde)給提前換下場。

今天美國還是4月1日愚人節,赫斯得知要被換下場,一臉「你在開我玩笑嗎?」的表情,就連主場的藍鳥隊球迷都在噓此調度。赫斯退場後,藍鳥馬上在接下來的3個半局合拿5分,不過最終金鶯還是以6:5險勝。

請繼續往下閱讀...

赫斯被換下場一臉詫異。(取自推特)

金鶯的隨隊記者瓊斯(Luke Jones)指出,赫斯在3天前的開幕戰才對洋基中繼出場投2局用了42球,為了保護投手,而且才剛開季,這是海德作此調度的主因,賽後2人有了很長時間的談話。

.@hess_express28 was absolutely STUNNED when Brandon Hyde pulled him from the game with a no-hitter in tact. #ChangeUp pic.twitter.com/nXtQNl86zC