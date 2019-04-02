運動菁英育才計畫 射箭小將湯智鈞要拚奧運金牌

射箭潛力小將湯智鈞目標在2020年東京奧運為台灣拿到首面奧運射箭金牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕由中華奧會主席林鴻道全力支持「運動菁英育才計畫」，今日公佈108年第一階段運動菁英育才計畫，包括雅加達亞運男子團體射箭金牌成員湯智鈞在內，共61名潛力選手，以及55個基層運動團隊，透過資源的挹注幫助小將未來在國際舞台發光發熱。

108年計畫名單以台灣在國際賽具奪牌實力的運動項目為主，選出田徑、羽球、體操、射箭、射擊、桌球、游泳、舉重、空手道及跆拳道等。林鴻道認為，要成為體育強國，最重要是從基層開始扎根，從訓練資源、傷害防護、經費支持等，照顧8歲至18歲的潛力運動員，放眼於2024年奧運。

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18歲湯智鈞不僅是育才計畫成員，也在體育署「黃金計畫」名單之一，被視為有望在明年東京奧運拿下獎牌。他説，育才計畫照顧到基層選手，更重要是能讓學弟、學妹未來在訓練無後顧之憂。

湯智鈞今年最重要國際賽為6月荷蘭世界錦標賽，只要團體賽晉級8強，我將在奧運取得滿額3張門票。湯智鈞在105學年度台東全中運一鳴驚人後，對奧運殿堂早有憧憬，他説：「現在就是先力拚2020年東京奧運資格，期待屆時在奧運能在團體賽及個人賽，為台灣拿到首面奧運射箭金牌。」

至於台灣泳壇潛力股莊沐倫在3月以55秒78，成為台灣男子100公尺仰式紀錄保持人，眼前設定於即將展開高雄全中運於50仰、100仰、200仰奪下3金，更要3項皆破全國紀錄，並在今年全力拚下明年奧運參賽門票。

中華奧會主席林鴻道全力支持「運動菁英育才計畫」，今日公佈108年第一階段運動菁英育才計畫共61名潛力選手，以及55個基層運動團隊，透過資源的挹注幫助小將未來在國際舞台發光發熱。（記者林岳甫攝）

台灣泳壇潛力股莊沐倫在3月以55秒78，成為台灣男子100公尺仰式紀錄保持人，今年目標為拚明年奧運參賽門票。（記者林岳甫攝）

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