中職Live》史博威對決伍鐸 桃猿 VS.悍將

賽前

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〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天在客場對上悍將，桃猿派出史博威先發，悍將則推出伍鐸主投。

伍鐸上回先發是迎戰統一獅，投6局失4分吞敗，去年單季面對猿隊的防禦率則是3.83，戰績4勝2敗。

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史博威生涯面對富邦防禦率3.16，不過去年由於狀況欠佳，面對富邦防禦率略升到4.28，但整季未對富邦吞敗過。

兩隊先發：

悍將先發打線

1.張正偉 右外野

2.王正棠 二壘手

3.胡金龍 左外野

4.林益全 指定打擊

5.范國宸 一壘手

6.林哲瑄 中外野

7.高國麟 三壘手

8.林宥穎 捕手

9.陳凱倫 游擊手

先發投手：伍鐸

桃猿先發打線

1.陳晨威 游擊手

2.黃敬瑋 左外野

3.藍寅倫 右外野

4.林泓育 指定打擊

5.郭嚴文 二壘手

6.朱育賢 一壘手

7.梁家榮 三壘手

8.劉時豪 捕手

9.邱丹 中外野

先發投手：史博威

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