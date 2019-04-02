日職》王柏融雪中出賽、連三場敲安 火腿不敵樂天

王柏融在雪中出賽。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在客場迎戰樂天金鷲，仙台地區近兩日有間歇性下雪，比賽一度因雪暫停，「大王」王柏融此戰4打數敲出1支安打，打擊率為0.235。火腿全隊僅3支安打，終場以1：3不敵樂天。

樂天此戰的先發為左投辛島航，火腿第二局就有攻勢，首名打者中田翔獲得保送，王柏融擊出一壘方向強勁滾地球，樂天一壘手銀次擋下來，但王柏融跑上一壘，形成內野安打，可惜後三名打者都敲飛球出局，留下殘壘。

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王柏融第二打席在2好2壞的情況下，被一顆129公里的外角速球三振。第三打席王柏融擊出二壘方向滾地球出局。第9局的第四打席，火腿攻占一、二壘，有得分機會，王柏融面對樂天終結者松井裕樹，但他擊出三壘後方飛球遭到接殺。

火腿第9局1出局攻占滿壘，谷內亮太敲滾地球出局，三壘跑者回來得分，火腿打破鴨蛋，可惜鶴岡慎也遭到三振，火腿最後以2分之差輸球。

樂天在第4局靠島內宏明的適時安打先得分，8局下靠淺村榮斗的兩分砲，再添分數；火腿團隊打線僅3支安打，僅王柏融、大田泰示、横尾俊建各有敲安的表現。

王柏融首打席逐球紀錄：

第一打席：

129公里速球 壞球 沒揮棒

120公里變化球 揮棒 一壘方向強勁滾地球形成內野安打

第二打席：

108公里 曲球 沒揮棒 壞球

129公里 內角直球 揮棒 界外

128公里 外角直球 沒揮棒 壞球

116公里 滑球 揮棒 界外

129公里 外角速球 沒揮棒 吞下三振

第三打席：

101公里 曲球 未揮棒 好球

113公里 滑球 未揮棒 壞球

128公里 速球 未揮棒 好球

128公里 速球 未揮棒 壞球

129公里 速球 揮棒 二壘方向滾地球出局

第四打席：

144公里 外角速球 揮棒落空 好球

145公里 外角速球 未揮棒 好球

146公里 外角速球 揮棒 三壘後方飛球遭到接殺。

王柏融首打席敲內野安打。（特派記者陳志曲攝）

王柏融在雪中出賽。（特派記者陳志曲攝）

比賽現場一度因下雪中斷。（特派記者陳志曲攝）

比賽現場下雪。（特派記者陳志曲攝）

王柏融。（特派記者陳志曲攝）

王柏融最後一打席未建功。（特派記者陳志曲攝）

樂天獲勝。（特派記者陳志曲攝）

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