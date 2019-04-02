射箭》企業聯賽躍上國際射箭總會官網 青年隊表現成亮點

企業射箭聯賽女狀元譚雅婷（左）、狀元鄧宇成（右）。（資料照，中華企業射箭聯賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕首屆企業射箭聯賽開幕戰於上週日在國立台灣體育大學體育館正式登場，今國際射箭總會特別報導，大讚青年軍的表現令人驚豔。

射箭聯賽在協會與5企業緊鑼密鼓的與籌畫終於誕生。由凱撒、寒舍、甲山林、台中商銀及恒耀工業出資成立射箭隊，並共同籌組青年隊。

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官網報導除了提到譚雅婷、鄧宇成獲選為男、女狀元，還特別強調我國射箭人才濟濟，其中由去年雅加達亞運金牌男團成員湯智鈞為首的協會青年隊，企業聯賽首日表現大放異彩，5項目累積27分排6隊之首，成為一大驚喜。

企業聯賽賽事採積分制，包含男、女個人賽，男、女三人賽以及混雙賽，每項目所得分數累加排名，總結上、下季的24場例行賽成績，透過6場季後賽，決定最終年度冠軍。

據了解，目前各項目的獎金規劃待定，預計明年才會正式實施。

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