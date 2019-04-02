羽球》戴資穎球后最大威脅陳雨菲 女單首輪逆轉過關

中國女將陳雨菲。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級750系列馬來西亞羽球公開賽今日點燃戰火，世界排名第2的中國名將陳雨菲在女單首輪以19：21、21：10、21：13逆轉另一中國選手韓悅，取得對戰3連勝，成功踏入16強。

陳雨菲今日在首局出現慢熱狀況，最多落後韓悅9分，即使後頭追成16：16平，可惜後繼無力遭對手先馳得點。陳雨菲在次局穩住陣腳，從2：2後一路壓著韓悅打把戰局延長，而決勝局歷經5次平手後，陳雨菲以11：3攻勢鎖定勝局。

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陳雨菲今年狀況不俗，至今共奪超級1000全英公開賽與超級300瑞士公開賽兩座冠軍，她目前世界排名第2，積分達8萬8079分，被視為挑戰戴資穎球后寶座的頭號假想敵。

事實上，陳雨菲想從戴資穎手上搶下世界第1頭銜，在大馬賽至少要挺進決賽，且還要小戴於8強前出局。陳雨菲16強又將遇上另一中國選手陳曉欣，雙方過去4度交手，陳雨菲取得3勝。

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