中職》兄弟正式簽新洋砲里迪 還要找洋投

中信兄弟新洋砲里迪。（兄弟球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟球團今日（2日）宣佈，已與新洋將里迪（Alex Liddi）簽約，里迪將於4/7抵台。

里迪為義大利人，30歲，193公分，102公斤，右投右打，守備位置一三壘及左外野，也是內外野兼修的全方位選手，多次入選義大利國家隊，也是去年中信兄弟洋投萊福力（Mitch Lively）在墨西哥冬季聯盟的隊友。

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里迪於2018-2019年在墨西哥冬季聯盟出賽62場，251個打席中敲出18支二壘安打，4支全壘打，打擊率0.286、上壘率0.355、長打率0.420！

他在2018年在堪薩斯皇家隊2A出賽107場，422個打席中敲出18支二壘安打，23支全壘打，打擊率0.247、上壘率0.295、長打率0.483！2017年在墨西哥聯盟出賽106場，454個打席中敲出10支二壘安打，17支全壘打，打擊率0.235、上壘率0.325、長打率0.399！

期盼里迪的加盟能強化中信兄弟砲火！而投手部份也正積極尋找第三位洋投，完整中信兄弟球隊戰力！

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