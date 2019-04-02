日職》陳冠宇臨危授命登板救援 化解失分危機

陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力羅德隊的旅日投手陳冠宇今天剛登上一軍，就在對西武之戰5局下臨危受命登板，投2局用了39球，被敲1安打送出2K、但也投出3次保送，失掉2分非自責分，羅德目前以3：7落後。

陳冠宇今在5局下球隊0：5落後登板，接替先發投手涌井秀章留下無人出局一三壘有人的局面，陳冠宇雖然先對外崎修汰投出四壞球保送，塞成滿壘，但接著指叉球讓栗山巧揮空棒三振，再用指叉球讓中村剛也敲出雙殺打，化解危機。

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羅德打線在6局上追回2分，陳冠宇6局下再登板，對木村文紀投出四壞球，讓金子侑司揮空三振，下一棒源田壯亮的滾地球卻造成游擊手守備失誤。

雖然陳冠宇讓下一棒秋山翔吾擊出飛球出局，但面對山川穂高又投出四壞球，2出局、滿壘局面遭森友哉敲出二壘安打，有2分打點，不過都不算在陳冠宇的自責分，最後陳冠宇讓外崎修汰敲出右外野界外飛球出局。

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