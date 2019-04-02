大馬賽》戴資穎直落二拍落鄧旋 晉級女單16強

戴資穎。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級750系列馬來西亞羽球公開賽今日點燃戰火，世界球后戴資穎在女單首輪以21：14、21：13拍落世界排名35的香港選手鄧旋，快意收下16強門票。

戴資穎上次出賽是3月全英公開賽，當時決賽不敵中國陳雨菲無緣締造3連霸。她目前世界排名積分9萬5667分，坐穩球后寶座達121週，但她去年大馬賽進帳1萬1千分冠軍積分，這次不只要尋求大馬賽3連霸，還有極大保分壓力。

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戴資穎這回遇到生涯從未交過手、左手持拍的鄧旋，首局於3：3平手後，小戴連取3分佔得上風，即使鄧旋又追到1分差距，球后依然能穩住陣腳，成功先馳得點。小戴在次局開局連下3分，最多以9：1遙遙領先鄧旋，即使對方試圖追分，球后處變不驚，利用多變打法讓鄧旋數次停在原地，最終戴資穎以直落二收下勝利，續朝大馬賽3連霸及保衛球后等任務邁進。

戴資穎通過首輪考驗後，16強遇上世界排名25泰國小將布莎南，雙方過去交手8次，小戴取得5勝3敗及近期3連勝的優勢。至於布莎南首輪以21：10、21：7擊敗英格蘭克洛依。

此外，台灣男雙組合、世界排名22盧敬堯／楊博涵首輪以21：13、21：12解決美國兄弟檔周菲利浦／周賴恩，晉級16強。

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