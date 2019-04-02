MLB》忠誠之心換來削價對待 哈波心碎與國民分手

哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）從國民轉投同區勁敵費城人為MLB新賽季投下震撼彈。而哈波也在今天報料，起初他非常想要繼續與國民攜手合作，不料國民的合約報價卻讓他無法接受。

原先在賽季剛結束時，國民開給哈波一紙10年3億美元、附帶延遲支付至2052年的合約，但遭哈波陣營拒絕。而隨後雙方在12/23再次會面時，國民將報價改為12年2.5億美元，延遲支付年限更來到2072年，屆時哈波將已80歲。

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哈波：「我之前告訴我老婆：『他們將對我開價！我們要回去了！我要成為國民人了！』。我真的很興奮。不過新的報價不但比舊的少，延遲支付還更久。我不想要老了才拿到所有的錢，我沒有辦法接受。」

最後哈波轉身投向費城人13年3.3億美元、沒有任何延遲支付的大合約，也結束了他與國民的七年歲月。明天他將回到老東家主場華盛頓打球，將要對決他的前塞揚隊友薛哲（Max Scherzer）。

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