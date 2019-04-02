仙台直擊》首次在客場出賽 王柏融覺得好冷

王柏融。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本仙台報導〕火腿今天起在仙台與樂天打3連戰，也是王柏融來日後首次於客場出賽，這場首次擔任指定打擊不用守備，把個人連續安打場次推進到3場，賽後卻直呼「好冷喔！」

王柏融在自開幕戰起連續4場打第5棒，今天首次擔任指定打擊，他表示，來球場後才知道不用守備，「教練沒說什麼，會這樣排，一定有他們的考量，我也不會多問，就把該做的事做好。」

請繼續往下閱讀...

從賽前練習到前2次打擊，球場不時在下雪，王柏融指出，過去不曾在雪中打球，因為雪下太大讓比賽必須暫停，也是在台灣沒有遇過的經驗，「天氣實在太冷了！」

王柏融2局上擊成一壘方向強勁滾地球，一壘手雖攔下卻來不及回壘，記錄判定安打，這是火腿此役首安，也是他連續3場有安打，但後3次打擊都沒建樹，單場4打數1安打，打擊率小升至2成35。

王柏融認為，雖然連續3場都有安打，但他不會特別在意，「球季才剛開始而已，從球場、天氣、對方的投手，都還有很多東西要去適應。」

王柏融在最後一個打席未能建功。（特派記者陳志曲攝）

王柏融在最後一個打席未能建功。（特派記者陳志曲攝）

王柏融。（特派記者陳志曲攝）

王柏融。（特派記者陳志曲攝）

王柏融最後一個打席沒有建功。（特派記者陳志曲攝）

東北樂天金鷲先發投手辛島航。（記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/