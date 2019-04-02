MLB》洋基太缺人 花近萬元讓小將搭UBER趕場

洋基內外野工具人韋德（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕重砲手將史坦頓（Giancarlo Stanton）因二頭肌受傷、安杜哈爾（Miguel Andujar）右肩受傷，讓洋基傷兵群多達9人，球團緊急叫內外野工具人韋德（Tyler Wade）升大聯盟支援。韋德為了迅速抵達洋基球場，特地搭Uber、估計花了約315美元（約新台幣9780元），才趕到球場。

《NJ.com》報導，韋德表示自己是在當地時間下午約6點接獲通知升大聯盟，當時他還在洋基3A史克蘭頓/威爾克斯巴里鐵道騎士隊（Scranton/Wilkes-Barre RailRiders）的主場PNC Field，而且剛洗完澡。不久之後，他迅速換裝、並搭上Uber。

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韋德透露，當時這名Uber司機不知道他正在載一名3A球員到大聯盟賽場，他們還聊了一會，司機甚至還感謝韋德欣賞他開快車。韋德抵達洋基球場時，洋基和老虎的比賽進行到第7局。

《今日美國》指出，從洋基3A球場到布朗克斯（Bronx）的洋基球場，距離超過100英哩，在沒有塞車的情況下，車程約2個半小時。韋德這趟的車資「高達」315美元，洋基球團會付這筆帳，韋德不用出任何一毛錢。

韋德說，他很高興能成為大聯盟的一員，但對於球隊傷兵多的情形感到沮喪，「你不想因為傷兵的關係，而升上大聯盟，但我很開心能在這為球隊貢獻。」韋德提到，不想錯過比賽，板凳區人手缺，因此才想盡快到球場。

.⁦@_tylerwade⁩ was recalled by the ⁦@Yankees⁩ at the last minute, so he took an Uber to the Bronx from Scranton. Let’s hope he was able to expense it. pic.twitter.com/SXqtLMZddV — Cut4 （@Cut4） 2019年4月2日

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