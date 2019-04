MLB》洋基太缺人 花近萬元讓小將搭UBER趕場

洋基內外野工具人韋德(左)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕重砲手將史坦頓(Giancarlo Stanton)因二頭肌受傷、安杜哈爾(Miguel Andujar)右肩受傷,讓洋基傷兵群多達9人,球團緊急叫內外野工具人韋德(Tyler Wade)升大聯盟支援。韋德為了迅速抵達洋基球場,特地搭Uber、估計花了約315美元(約新台幣9780元),才趕到球場。

《NJ.com》報導,韋德表示自己是在當地時間下午約6點接獲通知升大聯盟,當時他還在洋基3A史克蘭頓/威爾克斯巴里鐵道騎士隊(Scranton/Wilkes-Barre RailRiders)的主場PNC Field,而且剛洗完澡。不久之後,他迅速換裝、並搭上Uber。

韋德透露,當時這名Uber司機不知道他正在載一名3A球員到大聯盟賽場,他們還聊了一會,司機甚至還感謝韋德欣賞他開快車。韋德抵達洋基球場時,洋基和老虎的比賽進行到第7局。

《今日美國》指出,從洋基3A球場到布朗克斯(Bronx)的洋基球場,距離超過100英哩,在沒有塞車的情況下,車程約2個半小時。韋德這趟的車資「高達」315美元,洋基球團會付這筆帳,韋德不用出任何一毛錢。

韋德說,他很高興能成為大聯盟的一員,但對於球隊傷兵多的情形感到沮喪,「你不想因為傷兵的關係,而升上大聯盟,但我很開心能在這為球隊貢獻。」韋德提到,不想錯過比賽,板凳區人手缺,因此才想盡快到球場。

.⁦@_tylerwade⁩ was recalled by the ⁦@Yankees⁩ at the last minute, so he took an Uber to the Bronx from Scranton. Let’s hope he was able to expense it. pic.twitter.com/SXqtLMZddV