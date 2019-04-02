日職》大王頂替的火腿前洋砲太猛了 轟破隊史紀錄（影音）

萊爾德轉戰羅德。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕火腿季前不與洋砲萊爾德（Brandon Laird）續約，找來「台灣大王」王柏融頂替缺口，而轉戰羅德的萊爾德開季至今手感火燙，今對西武8局上又開轟，締造開幕起連續4戰全壘打紀錄，成為羅德隊史第一人。

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萊爾德今天在8局上瞄準西武右投増田達至的直球轟出陽春彈，雖然球隊最後以4：7落敗，但目前萊爾德連續4戰開轟已締造日職史上第二的紀錄，與1978年廣島洋砲嘉瑞特並列，僅次於1989年歐力士洋砲威爾斯連5場開轟紀錄。

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