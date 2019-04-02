日職》陽岱鋼罕見滑倒！ 讓對手跑出三壘安打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今日在主場開幕戰以9：3大勝阪神虎，打線狂掃12支安打，但效力巨人的台灣好手陽岱鋼成為寂寞之人，除了打擊4打數0安打，吞下2K，靠內野滾地球貢獻1打點外，守備方面出現罕見瑕疵，在追球時不小心滑倒，讓對手跑出三壘安打，巨人也一下失掉2分。

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陽岱鋼曾4度榮獲外野金手套獎，今天擔任巨人先發第5棒右外野手，6局上阪神進攻時，二出局一、二壘有人，糸原健斗打出右外野飛球，陽岱鋼滑倒，雖然趕緊起身回傳，但糸原已一溜煙跑上三壘，壘上兩名跑者都回來得分。

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