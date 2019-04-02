高球》高協中、南區4月賽 南區許柏丞、中區陳羿綺暫時領先

南區月賽男子D組許柏丞在第一輪打出68桿。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕上周在全國小學高球錦標賽奪得高男及高女冠軍的許柏丞和陳宥竹，今在南區月賽依舊所向披靡，分居C組男、女榜首。

許柏丞前九洞便抓5隻小鳥，只打31桿，強勢而穩定；後九洞略顯疲軟，1隻小鳥，2次柏忌，不過首輪68桿（-4），還是北、中、南三區月賽第一天最低桿演出。

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嘉義崇文國小五年級的許柏丞優勢是長桿有力，可達260碼，再加上紅梯開球，直上果嶺的機會比同齡選手高，且推桿穩，領先同組第二的謝曜宇18桿。

左營新上國小六年級隸屬高雄球場的陳宥竹，雖抓2博蒂、卻吞4柏忌，及1次雙柏忌，但仍領先第二的劉宜蓁19桿，穩座南區女C組寶座。

中區女C組以上周剛獲全國小學高球錦標賽高女組亞軍的陳羿綺（中市私立育仁小學）全場3博蒂0柏忌69桿表現最佳，且領先第二名的詹斯羽24桿，分組冠軍幾入囊中。

最受矚目的焦點仍在中區女 D組林潔恩，她先前三次參加中區月賽，無不奪冠而歸，今天抓3隻小鳥、4次柏忌、1次雙柏忌，打76桿，領先第二名的洪子耘5桿，向中區月賽四連冠邁進。

南區胡宇棠（高市龍華國中一年級）今日表現大起大落，共抓下3隻老鷹及2隻小鳥，但也有2次雙柏忌及1次三柏忌，最終以71桿（-1）作收，暫列男子C組第一。南區女D組以王靖衣82桿暫列榜首。中區其他各組領先的選手為男C組劉宸榮83桿、男D組余秉學85桿。

上週剛贏得全國小學高球錦標賽高女組冠軍的陳宥竹，2日在南區月賽第一輪女C組領先。（高協提供）

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