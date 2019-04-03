王柏融續戰樂天 今日賽事預告和轉播

王柏融。（特派記者陳志曲攝）

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今天將有非常多的賽事可以收看。中午12點是「大王」王柏融所在的火腿隊續戰樂天，王柏融能否將連續安打場次推進並對樂天扳回一成？下午五點則是陽岱鋼所屬的巨人軍對上阪神，陽岱鋼昨天雖有1支安打但也吞下2次三振。另一場是FOX體育台帶來的羅德對上西武。

MLB首先是由近來多名主力如「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、安杜哈爾（Miguel Andujar）都進到傷兵名單的洋基，早上6點30分要在主場出戰老虎。上午10點則是水手在主場迎戰天使。休賽季賣掉多名主力的水手今年逆勢打出6勝1敗的佳績，明天能否通過天使的考驗？

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NBA分別是上午8點將由雷霆要對上詹姆斯（LeBron James）休戰的湖人隊，這對意圖取得更高種子順位的雷霆是一大利多。10點30分則是西區冠軍的前哨戰勇士對上金塊，若兩隊在季後賽再次相遇這次對戰將會非常具有參考價值。

CPBL將會是晚上6點35分由統一作客以澄清湖為主場的兄弟。統一先發江辰晏去年面對兄弟，5場先發出賽，戰績3勝0敗，防禦率1.69，中信兄弟則是推出洋投萊福力，期許帶領球隊甩開二連敗的低潮。

MLB

06:30 老虎@洋基 FOX體育台、民視無線台

10:00 天使@水手 FOX體育台

NBA

08:00 湖人@雷霆 愛爾達體育1台

10:30 金塊@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

SBL

19:00 璞園@台啤 WinTV綜合台、麥卡貝網路頻道

NPB

12:00 火腿@樂天 FOX體育二台、FOX體育三台

17:00 羅德@西武 FOX體育台

17:00 阪神@巨人 愛爾達體育台、緯來育樂台

CPBL

18:35 統一@中信 轉播單位：緯來體育台、愛爾達體育二台、CPBL TV

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