SBL》林韋翰生涯首度達成大三元 率裕隆擊敗金酒

裕隆林韋翰禁區拋投得分。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕裕隆後衛林韋翰今繳出全方位的成績單，攻下12分、11助攻和10籃板，生涯首度完成大三元，並率領裕隆84：78擊敗金酒，仍保有爭取例行賽，第4名的機會。

林韋翰成為SBL史上第10位、第15次完成大三元的球員。同一季有3名球員拿下大三元，則是史上第1次，前2次分別是達欣梅奧和璞園強森。

請繼續往下閱讀...

比賽進入讀秒階段，林韋翰僅差1籃板就能達標，隊友力挺，盡力卡位，協助他搶籃板，在比賽最後1秒才驚險完成大三元。

金酒棄將夏普昨首度出戰老東家，攻下23分、15籃板和7助攻，快意復仇。日前他曾表示被金酒撤換讓他內心受挫，今開賽就展現強烈的企圖心。

金酒近10場吞下9敗，戰績也從第一直線下滑，目前17勝17敗，僅領先第5名裕隆0.5場、第6名達欣1場勝差，第四名之爭形成3搶1的局面。

裕隆林力仁第四節末連進兩顆關鍵三分球，幫助球隊拉大比分。（記者羅沛德攝）

裕隆林力仁第四節末連進兩顆關鍵三分球，幫助球隊拉大比分。（記者羅沛德攝）

裕隆夏普強攻禁區，遭金酒前隊友犯規伺候。（記者羅沛德攝）

金酒于煥亞上半場攻進18分，下半場遭嚴密防守。（記者羅沛德攝）

裕隆瓊斯強攻籃下。（記者羅沛德攝）

裕隆夏普外線出手。（記者羅沛德攝）

裕隆夏普賽後與金酒前隊友擊掌。（記者羅沛德攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/