中職》陳凱倫猛打賞 富邦悍將三連勝

陳凱倫獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕富邦悍將今年首度和衛冕軍桃猿隊交手，就給了對方下馬威，團隊全場擊出14支安打，其中埋伏9棒的陳凱倫3局上開轟幫球隊追平，單場猛打賞灌進4打點，幫助球隊9:6贏球。

陳凱倫說，原本自己在球隊的定位就是工具人，且多半埋伏後段棒次，也不會多想，「一定不會去想全壘打，只想確實擊球，教練也這樣跟我們說，挑到喜歡的球就不要放過。」

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陳凱倫還笑說，擊出全壘打當下也沒發現球已過大牆，還是跑上二壘看到壘審手勢才知，他還開玩笑說：「我繞壘速度沒有慢下來，要展現一下我的腳程。」

悍將此役擺脫開季貧打，總教練陳連宏指出，整體打擊狀況有慢慢復甦，陳凱倫更是此役關鍵，至於中心打線，本來各隊就會特別注意，也是之後要去突破之處。

陳凱倫猛打賞。（記者林正堃攝）

王正棠單場4安。（記者林正堃攝）

伍鐸拿下勝投。（記者林正堃攝）

富邦悍將獲勝。（記者林正堃攝）

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