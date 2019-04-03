棒球》那魯灣元年到中職30年 蘇明傑無悔場務人生

隨著左投林英傑退役，具台灣大聯盟血統的職棒現役球員歸零，不過，仍有不少曾在那魯灣打拚，如今在中華職棒默默耕耘的幕後無名英雄，包括裁判紀華文、統一獅防護員馮張榕、富邦悍將新莊駐場場務蘇明傑，他們工作內容不盡相同，揮灑青春汗水，將棒球當作一生志業在經營的心是一樣的。

富邦悍將新莊棒球場駐場場務蘇明傑。（蘇明傑提供）

★蘇明傑 現職:富邦悍將新莊棒球場駐場主任˙事蹟:橫跨台灣大聯盟和中職的資深場務

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蘇明傑高中在中職球賽當球僮和場務工讀生，1997年台灣大聯盟成立前夕，積極挖角中職球星和有經驗的工作人員，他在此時空背景下來那魯灣當正職場務，負責球場紅土和草皮保養維護，成為元老員工，當時才高中剛畢業，本俸加各項津貼可月領5萬元，顯見那魯灣出手闊綽。

蘇明傑（右）學生時期曾在中職球賽當球僮和場務工讀生，當時與三商虎球員林振賢合影，如今兩人仍在職棒圈工作。（蘇明傑提供）

蘇明傑回憶，1997年2月28日那魯灣在嘉義開打，當時李登輝總統開球，張惠妹開唱，現場超熱鬧，當時中職爆發假球案，加上那魯灣新鮮感十足，一開始很多球迷看球，後來逐漸退燒，畢竟選手素質不整齊，僅靠幾名大咖轉檯球星撐場，且送票、送便當氾濫，職棒球賽顯得沒價值，愈來愈少人看。

在那魯灣做一年多場務，蘇明傑說，早期台灣球場投手丘和打擊區沒鋪黏土，只有紅土層，也沒種植適合亞熱帶氣候的百慕達草，那魯灣比賽才打1、2局，投手和打者踩踏處挖掘一個大洞，看不到釘鞋，草皮有就好，談不上美觀。

後來蘇明傑歷經當兵、工作和讀大學，2006年底來到中職聯盟當場務，他認為和那魯灣場務相較，工作內容大同小異，但多了球場工讀生管理工作，「每天睜開眼睛就是棒球場，最希望風調雨順，遇到下雨天整理場地，等待球賽要不要打，很累人。」

幾年後蘇明傑離開聯盟，到外包廠商工作，同樣負責球場紅土和草皮養護，先到中信兄弟屏東訓練基地，再到富邦悍將主場新莊球場至今。

蘇明傑說，「以前球場是公家的，沒職棒球隊認養，人家給我什麼就是什麼，你來就這樣打，近年來球隊紛認養球場，要求紅土和草皮品質，場務有一定壓力。」他感嘆，場務是球賽能否順利進行重要的螺絲釘，可惜長期不受重視，大家覺得球場能比賽是理所當然。

台灣職業等級球場仍有很大進步空間，但已比20幾年前進化許多，蘇明傑認為，關鍵是前幾年大聯盟來台比賽，美方場務給國內場務工作人員許多新知和作法，例如投手丘和打擊區要鋪黏土，要種百慕達草，球場養護也有一套準則。

（記者羅志朋）

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