MLB》田中將大再飆好投！ 退場獲洋基球迷歡呼

〔體育中心／綜合報導〕洋基日投田中將大開季狀況超火！今對老虎隊先發6.2局狂飆7次三振，僅因運氣不佳而失掉1分，無緣勝投，但退場時獲得紐約球迷全場歡呼。洋基最終因終結者查普曼（Aroldis Chapman）失守，終場以1：3輸球。

洋基在首局率先攻下1分，田中前5局皆未掉分，6局上取得2出局後，遭坎德拉里歐（Jeimer Candelario）敲出彈到一壘壘包的幸運二壘安打，再被希克斯（John Hicks）敲適時安打，失掉唯一分數遭追平。

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7局上，田中續投先Ｋ掉首名打者，再被葛萊納（Grayson Greiner）擊出直朝一壘而去的強勁球，可惜一壘手維特（Luke Voit）沒能處理好正面而來的球，彈到外野形成安打，田中雖然三振掉下棒打者，仍因用球數達87球遭換下場。

田中將大此役先發6.2局，被敲8支安打，沒有保送，狂飆7次三振，僅掉1分，退場時獲得全場熱烈歡呼，賽後防禦率降至1.46。本季截至目前為止，田中尚未挨轟、也沒有投出保送，控球狀況理想。

田中將大再繳好投。（今日美國）

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