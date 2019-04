NBA》公開批評裁判主導比賽 勇士三星合吞218萬罰單

杜蘭特高舉雙手不滿判決。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍勇士上週六在客場出戰灰狼,兩隊戲劇性激戰到延長賽最後一秒,灰狼才以1分險勝,不過裁判在比賽結束前幾次爭議吹罰,卻引柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)、D.格林(Draymond Green)不滿,紛紛在賽後怒轟裁判,而今聯盟對他們公開批評判決的行為祭出罰款。

上週兩隊交手,灰狼連續在外線命中後以9分領先,柯瑞挺身而出,飆兩顆三分球力挽狂瀾,加上格林補籃命中,勇士最後0.8秒追平比數,最後0.5秒灰狼發球,杜蘭特防守湯斯被吹犯規,引發勇士球員不滿,柯柯瑞甚至不管比賽是否結束,直接作勢出場罷賽,杜蘭特更氣到臉超臭頻頻搖頭,湯斯最後兩罰一中,灰狼也驚險以1分差獲勝。

柯瑞賽後酸裁判根本是當天比賽的MVP。(資料照,USA TODAY Sports)

