NBA》公開批評裁判主導比賽 勇士三星合吞218萬罰單

杜蘭特高舉雙手不滿判決。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士上週六在客場出戰灰狼，兩隊戲劇性激戰到延長賽最後一秒，灰狼才以1分險勝，不過裁判在比賽結束前幾次爭議吹罰，卻引柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、D.格林（Draymond Green）不滿，紛紛在賽後怒轟裁判，而今聯盟對他們公開批評判決的行為祭出罰款。

上週兩隊交手，灰狼連續在外線命中後以9分領先，柯瑞挺身而出，飆兩顆三分球力挽狂瀾，加上格林補籃命中，勇士最後0.8秒追平比數，最後0.5秒灰狼發球，杜蘭特防守湯斯被吹犯規，引發勇士球員不滿，柯柯瑞甚至不管比賽是否結束，直接作勢出場罷賽，杜蘭特更氣到臉超臭頻頻搖頭，湯斯最後兩罰一中，灰狼也驚險以1分差獲勝。

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柯瑞賽後酸裁判根本是當天比賽的MVP。（資料照，USA TODAY Sports）

Insane ending to the Wolves OT victory over the Warriors.



at Steph Curry pointing at the ref （22 second mark）!



（Via @HoHighlights） pic.twitter.com/vtFDb5qHPc — Ballislife.com （@Ballislife） March 30, 2019

賽後勇士球員也忍不住向裁判開嗆，柯瑞怒酸吹罰的裁判Mark Kogut根本就是本場的MVP，杜蘭特也狂酸這場比賽根本是史上最佳判罰，他根本還沒有出手裁判就已經先吹了，而格林甚至直接說出裁判可能有簽賭嫌疑。

在NBA官方給出的最後2分鐘裁判報告中顯示，勇士、灰狼之役的裁判在最後2分鐘裡雖然有3處吹判是錯的，但卻都不是這場比賽有爭議的那幾次。

而今天聯盟也對他們三人公開批評判決祭出罰款，柯瑞被罰了2萬5000美元（約台幣77萬）、杜蘭特1萬5000美元（約台幣46萬），D.格林則吃下最重3萬5000美元的罰單（約台幣100 萬）。

D.格林（右）吃下最重3萬5000美元的罰單。（資料照，USA TODAY Sports）

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