MLB》陳偉殷投2局飆2K 因這判決遭翻盤失分（影音）

2019/04/03 09:57

陳偉殷中繼2局掉1分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今對大都會中繼登板，順利完成2局投球，雖然失掉1分，但也送出2次三振，狀況逐漸回穩。

馬林魚先發伍雷納（Jose Urena）首局就狂掉5分，馬林魚一路落後，6局上陳偉殷登板中繼，雖對首名打者尼莫（Brandon Nimmo）投出保送，隨後連續解決麥尼爾（Jeff McNeil）、坎諾（Robinson Cano）和康佛托（Michael Conforto）結束半局。

7局上，陳偉殷續投，開場被敲2支安打，但對羅沙里歐（Amed Rosario）飆出本季首次三振，再讓拉加雷斯（Juan Lagares）敲出滾球封殺二壘，形成兩出局。

可惜，陳偉殷面對下棒戴維斯（J.D. Davis）投出保送形成滿壘，對左打尼莫滿球數時，一記速球讓尼莫試圖揮棒，球卻打在球棒和手指間，起初主審判界外，但曾打過中職的大都會教頭米奇（Mickey Callaway）提出挑戰，順利讓該球改判成觸身，讓大都會擠回1分。

雖然失掉分數，陳偉殷及時止血，三振掉阿隆索（Pete Alonso）結束投球工作。比起1日初登板未能解決任何打者，陳偉殷今順利完成2局，投50球，有30顆好球，被敲2支安打，投出各2次保送和三振，失掉1分，防禦率4.50。

尼莫遭觸身：

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