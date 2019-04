MLB》陳偉殷投2局飆2K 因這判決遭翻盤失分（影音）

陳偉殷中繼2局掉1分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今對大都會中繼登板,順利完成2局投球,雖然失掉1分,但也送出2次三振,狀況逐漸回穩。

馬林魚先發伍雷納(Jose Urena)首局就狂掉5分,馬林魚一路落後,6局上陳偉殷登板中繼,雖對首名打者尼莫(Brandon Nimmo)投出保送,隨後連續解決麥尼爾(Jeff McNeil)、坎諾(Robinson Cano)和康佛托(Michael Conforto)結束半局。

7局上,陳偉殷續投,開場被敲2支安打,但對羅沙里歐(Amed Rosario)飆出本季首次三振,再讓拉加雷斯(Juan Lagares)敲出滾球封殺二壘,形成兩出局。

可惜,陳偉殷面對下棒戴維斯(J.D. Davis)投出保送形成滿壘,對左打尼莫滿球數時,一記速球讓尼莫試圖揮棒,球卻打在球棒和手指間,起初主審判界外,但曾打過中職的大都會教頭米奇(Mickey Callaway)提出挑戰,順利讓該球改判成觸身,讓大都會擠回1分。

雖然失掉分數,陳偉殷及時止血,三振掉阿隆索(Pete Alonso)結束投球工作。比起1日初登板未能解決任何打者,陳偉殷今順利完成2局,投50球,有30顆好球,被敲2支安打,投出各2次保送和三振,失掉1分,防禦率4.50。

尼莫遭觸身:

A closer look at the Brandon Nimmo HBP: pic.twitter.com/xuOR1409lb