NBA》16年來沒打過季後賽次輪 巫師裁掉總管

2019/04/03 10:36

巫師今裁掉球隊總管葛朗菲德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕飽受傷兵困擾的華盛頓巫師，本季表現不佳，無緣連續三年挺進季後賽，《The Athletic》著名記者Shams Charania稍早撰文指出，巫師老闆昂西斯（Ted Leonsis）今宣布裁掉球隊總管葛朗菲德（Ernie Grunfeld），由營運副總Tommy Sheppard暫代總管。

在陣中明星控衛「牆哥」沃爾（John Wall）、中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）相繼因傷報銷後，本季僅拿下32勝46負的巫師，也早早跌出季後賽競爭行列，連續殺進季後賽紀錄也終止。

巫師一哥沃爾。（資料照，美聯社）

中鋒豪爾德。（資料照，美聯社）

而根據報導指出，巫師老闆昂西斯稍早致電葛朗菲德，親自告知他這消息，隨後也發佈聲明表示，雖然本季球隊飽受傷兵困擾，但球隊未達晉級季後賽目標，整個團隊都有責任，最後也感謝葛朗菲德這些日子為球隊的復出。

值得一提的是，在葛朗菲德擔任總管的16年來，巫師的戰績是568勝724負，他們僅在2016–17年拿下分區冠軍，也從沒挺進過季後賽次輪，甚至連單季至少50都沒拿過。

過去這幾年，葛朗菲德的操作多少讓球迷不滿，尤其是本季初與太陽的交易案，送出歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）和水土不服的瑞佛斯（Austin Rivers），原能換來大鎖亞里札（Trevor Ariza）還有兩枚二輪選秀籤，不過最後卻只得到亞里札，讓許多巫師迷非常失望、憤怒。

而《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在推特上透露，籃網蘭頓（Trajan Langdon）、勇士總管特助哈里斯（Larry Harris）和火箭隊的羅薩斯（Gersson Rosas）都是巫師新總管的可能人選。

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