NBA》16年來沒打過季後賽次輪 巫師裁掉總管

巫師今裁掉球隊總管葛朗菲德。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕飽受傷兵困擾的華盛頓巫師,本季表現不佳,無緣連續三年挺進季後賽,《The Athletic》著名記者Shams Charania稍早撰文指出,巫師老闆昂西斯(Ted Leonsis)今宣布裁掉球隊總管葛朗菲德(Ernie Grunfeld),由營運副總Tommy Sheppard暫代總管。

在陣中明星控衛「牆哥」沃爾(John Wall)、中鋒「魔獸」豪爾德(Dwight Howard)相繼因傷報銷後,本季僅拿下32勝46負的巫師,也早早跌出季後賽競爭行列,連續殺進季後賽紀錄也終止。

請繼續往下閱讀...

巫師一哥沃爾。(資料照,美聯社)

中鋒豪爾德。(資料照,美聯社)

而根據報導指出,巫師老闆昂西斯稍早致電葛朗菲德,親自告知他這消息,隨後也發佈聲明表示,雖然本季球隊飽受傷兵困擾,但球隊未達晉級季後賽目標,整個團隊都有責任,最後也感謝葛朗菲德這些日子為球隊的復出。

值得一提的是,在葛朗菲德擔任總管的16年來,巫師的戰績是568勝724負,他們僅在2016–17年拿下分區冠軍,也從沒挺進過季後賽次輪,甚至連單季至少50都沒拿過。

過去這幾年,葛朗菲德的操作多少讓球迷不滿,尤其是本季初與太陽的交易案,送出歐布瑞(Kelly Oubre Jr.)和水土不服的瑞佛斯(Austin Rivers),原能換來大鎖亞里札(Trevor Ariza)還有兩枚二輪選秀籤,不過最後卻只得到亞里札,讓許多巫師迷非常失望、憤怒。

而《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)在推特上透露,籃網蘭頓(Trajan Langdon)、勇士總管特助哈里斯(Larry Harris)和火箭隊的羅薩斯(Gersson Rosas)都是巫師新總管的可能人選。

Washington job has appeal to current GM’s under contract elsewhere too. Pelicans search has been underway, with Brooklyn’s Trajan Langdon, Golden State’s Larry Harris and Houston’s Gersson Rosas set to interview this week, per sources.