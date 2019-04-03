MLB》霸氣！回華府遭狂噓 哈波開轟甩棒怒打臉（影音）

〔體育中心／綜合報導〕以3.3億美元合約轉戰費城人的哈波（Bryce Harper），今首度回到華府對戰曾效力7年的國民隊，雖然飽受全場噓聲伺候，哈波在場上討回來，以單場開轟猛打賞，外帶超狂甩棒，讓費城人球迷的歡呼聲蓋過噓聲，霸氣外露。

哈波今賽前在社群網站向華盛頓球迷誠心表達感謝之意，他說相信一定會被噓聲伺候，但仍會記得過去曾在國民球場獲得的掌聲和歡呼聲。如同哈波所預言，首局站上打擊區時，全場國民球迷開噓，並在哈波遭三振後狂喜，大肆歡呼。

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雖然前2打席都遭前隊友薛哲（Max Scherzer）三振，還被國民官方推特帳號嗆聲「再會囉」，但哈波沒讓老東家囂張太久，先在5局上以二壘安打棒打薛哲；6局上再追加適時安打送回分數，討回顏面。

哈波敲雙安不滿足，費城人6：2領先之際，他在8局上逮中一記快速直球，一棒送出外野大牆，形成2分砲，霸氣甩棒讓外野的費城人球迷都瘋狂，現場噓聲遭歡呼聲蓋過。在哈波單場3安打3打點加持下，費城人終場以8：2擊潰國民。

哈波霸氣甩棒：

A glorious, defiant bat flip pic.twitter.com/PCcLzRpBBm — adam ferrone （@_rone） 2019年4月3日

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