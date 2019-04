NBA》打電動都做不到！「現代神獸」魏少繳超狂大三元 （影音）

雷霆當家控衛魏斯布魯克,今天繳出超狂大三元,成NBA史上第2人。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕近況不佳的雷霆今在主場以119:103擊敗沒有「詹皇」領軍的湖人,粉碎對手連勝,當家主控「西河」魏斯布魯克(Russell Westbrook)更繳出超狂「大三元」,成為自「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)後NBA史上第二人。

魏斯布魯克第三節就已經以11分、18助攻、12籃板拿下大三元,比賽結束前最後4分鐘,魏少先上籃擺進讓自己得分來到20分,隨後在助攻亞當斯拿下第20次助攻,最後41秒搶下自己第20個籃板,今攻下20分、20籃板和21助攻,另有3抄截且僅發生2次失誤,本季共累積31次大三元,生涯總數135次高居史上第三,也成為自1968年2月3日張伯倫(22分、25篮板、21助攻)後,N第二位能在比赛中繳出20、20、20的球員。

20 PTS | 20 REB | 21 AST@russwest44 joined Wilt Chamberlain (22p/25r/21a on 2/2/1968) as the only players in @NBAHistory to record a 20/20/20 game! #ThunderUp pic.twitter.com/TSxhBbezif