NBA》打電動都做不到！「現代神獸」魏少繳超狂大三元 （影音）

雷霆當家控衛魏斯布魯克，今天繳出超狂大三元，成NBA史上第2人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況不佳的雷霆今在主場以119：103擊敗沒有「詹皇」領軍的湖人，粉碎對手連勝，當家主控「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）更繳出超狂「大三元」，成為自「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）後NBA史上第二人。

魏斯布魯克第三節就已經以11分、18助攻、12籃板拿下大三元，比賽結束前最後4分鐘，魏少先上籃擺進讓自己得分來到20分，隨後在助攻亞當斯拿下第20次助攻，最後41秒搶下自己第20個籃板，今攻下20分、20籃板和21助攻，另有3抄截且僅發生2次失誤，本季共累積31次大三元，生涯總數135次高居史上第三，也成為自1968年2月3日張伯倫（22分、25篮板、21助攻）後，N第二位能在比赛中繳出20、20、20的球員。

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20 PTS | 20 REB | 21 AST@russwest44 joined Wilt Chamberlain （22p/25r/21a on 2/2/1968） as the only players in @NBAHistory to record a 20/20/20 game! #ThunderUp pic.twitter.com/TSxhBbezif — NBA （@NBA） April 3, 2019

维斯布鲁克

前三節打完原還有16分的雷霆，末節卻遭遇湖人軍頑強抵抗，讓紫金軍團在決勝節打出一波16：7的攻勢將比分縮小到個位數，好在施洛德（Dennis Schroder）和J.葛蘭特（Jerami Grant）及時回神，連續在外線轟炸籃框擴大領先比分，也讓比賽勝負失去懸念，雷霆終場就以119：103贏球。

而雷霆其餘球員部分，J.葛蘭特挹注22分，P.喬治也拿下19分、6籃板、5助攻另有5抄截，施洛德和佛格森 （Terrance Ferguson）則皆拿下15分；湖人則由今攻下全場最高23分的卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），表現最為亮眼，老將朗度（Rajon Rondo）則有7分10籃板9助攻進帳。

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