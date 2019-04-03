MLB》賽揚強投找回手感狂飆13K 光芒笑迎5連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕去年風光拿下美聯塞揚獎的光芒王牌史奈爾（Blake Snell），日前獲球隊提前續約，但開季首戰登板對太空人表現卻荒腔走板，投6局挨3轟失5分吞敗，不過今先發出戰落磯一掃開幕戰陰霾，7局無失分僅被敲出2支零星安打，更狂飆13K，收下本季首勝，幫助光芒以4：0完封對手。

前役控球出問題、防禦率7.50的史奈爾，此役表現判若兩人，今回到光芒主場，史奈爾找回好手感，開賽就連續解決12人，直到5局上才被史托利（Trevor Story）敲出安打，而他今用102球投7局僅挨2安無失分，送出13次三振僅有1保送，而他上次單場飆出13K是在2017年10月1日對上金鶯的比賽。

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史奈爾找回身手，今7局狂飆13K封鎖落磯打線。（美聯社）

而光芒此役首局就靠著2安打和2保送，加上落磯守備迷航，1局下就灌進3分奠定勝基，6局下基爾梅爾（Kevin Kiermaier）、阿若尤（Christian Arroyo）連續2支安打，幫助球隊再下一城，終場就以4：0擊敗落磯，笑納5連勝。

落磯先發弗里蘭（Kyle Freeland）在渡過第一局的亂流後隨後回穩，投4.2局被敲出3安失3分2責失，雖然飆出10K，但最後仍苦吞敗投。

落磯先發弗里蘭4.2局也飆出10K，不過得不到隊友火力支援，苦吞敗投。（美聯社）

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