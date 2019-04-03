日職》王柏融大秀守備美技 日本鄉民卻「歪樓了」

王柏融守外野的造型引起日本鄉民討論，笑稱大王是「不審者（可疑人士）」。（取自fighters-kingdom）
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿對樂天第二戰，「台灣大王」王柏融今在2局下秀出守備美技，讓日本主播大讚「守得好」，不過他守備時的造型也引發日本鄉民熱議。
王柏融今天重返左外野防區，2局下就用守備貢獻球隊，面對銀次擊出的左外野強勁球，大王精準判斷落點，一個美技飛撲將球接進手套，讓日本主播大讚，「素晴らしい（太棒了）！」
請繼續往下閱讀...
這次守備美技也引起日本鄉民熱議，不過重點卻擺在王柏融的頭套，由於仙台現場寒冷，大王將頭套包住整顆頭，僅露出戴上太陽眼鏡的眼部，讓日本鄉民笑說「日本外野有怪人」、「很冷我知道，但太像可疑人士了」、「臉完全看不到」、「還以為是西川遙輝」
大王造型引發日本鄉民討論：
日ハムの外野、怪しい人が多すぎるｗｗｗｗｗ#日ハム #王柏融https://t.co/he2gxKLA0P— ファイターズ王国@日ハムまとめブログ （@fighterskingdom） 2019年4月3日
本日の北海道日本ハムの外野陣です。（愛） #lovefighters #王柏融 #西川遥輝 #大田泰示 pic.twitter.com/ymCOMXwEbH— パ・リーグ.com Lite / パーソル パ・リーグTV Lite （@PLcom_lite） 2019年4月3日
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay