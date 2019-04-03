日職》王柏融大秀守備美技 日本鄉民卻「歪樓了」

王柏融守外野的造型引起日本鄉民討論，笑稱大王是「不審者（可疑人士）」。（取自fighters-kingdom）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿對樂天第二戰，「台灣大王」王柏融今在2局下秀出守備美技，讓日本主播大讚「守得好」，不過他守備時的造型也引發日本鄉民熱議。

美技守備影片連結

王柏融今天重返左外野防區，2局下就用守備貢獻球隊，面對銀次擊出的左外野強勁球，大王精準判斷落點，一個美技飛撲將球接進手套，讓日本主播大讚，「素晴らしい（太棒了）！」

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這次守備美技也引起日本鄉民熱議，不過重點卻擺在王柏融的頭套，由於仙台現場寒冷，大王將頭套包住整顆頭，僅露出戴上太陽眼鏡的眼部，讓日本鄉民笑說「日本外野有怪人」、「很冷我知道，但太像可疑人士了」、「臉完全看不到」、「還以為是西川遙輝」

大王造型引發日本鄉民討論：

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