仙台直擊》有望對決王柏融 宋家豪：早晚要碰到

宋家豪賽前練習。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本仙台報導〕火腿是樂天今年主場開幕3連戰的對手，宋家豪能否在主場與王柏融投打對決，是台灣球迷對今年日職開季的關注焦點之一，對此宋家豪一派輕鬆地說：球季還很長，機會還很多，早晚要碰到。

樂天在熱身賽曾經對過火腿，不巧那天宋家豪沒上場，沒能碰到先發打第3棒的王柏融，昨天的主場開幕戰他又沒上，首次對決機會剩下今、明兩天，「機會還很多嘛，早晚要碰到的。」

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宋家豪指出，目前的定位是中繼，該準備的時候都會準備，球隊有球隊的考量，會不會上場看教練調度，「我不會去想那麼多，重要的是把自己準備好，教練要用到我，我就上去。」

宋家豪表示，自己不是三振型投手，真要在比賽中對上王柏融，基本策略是破壞王柏融的打擊平衡感，「就想辦法讓他打不好，讓守備去解決他，製造出局數就好。」

北海道日本火腿鬥士王柏融賽前練習。（特派記者陳志曲攝）

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