NBA》柯瑞生涯得分登隊史第4 勇士大勝金塊穩坐西部龍頭

柯瑞攻下17分生涯累積得分超越勇士傳奇球星穆林，名列隊史得分排行榜第4。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕分居西部前兩名的勇士和金塊今正面交鋒，雙方賽前僅有1場勝差；杜蘭特（Kevin Durant）雖在第3節被驅逐出場，並不影響灣區大軍火力，在卡森斯（DeMarcus Cousins）砍下28分、12籃板帶領下，以116：102擊敗金塊，穩坐西部第1。

金塊此役僅在開賽短暫取得領先，但難擋勇士多點開花，隨即把優勢拱手讓人，且第2節後段，杜蘭特連3次演出暴扣，助隊奠定勝基。

請繼續往下閱讀...

雖然杜蘭特在第3節還剩8分多鐘時，因抗議裁判，吞下技術犯規後直接被趕出場，意外激起隊友的戰鬥力，卡森斯、柯瑞連續得分，一舉擊潰金塊。

杜蘭特今在第3節被驅逐出場。（美聯社）

勇士今團隊命中率達54.3%，但罰球命中率欠佳僅37.5%，卡森斯攻下全隊最高28分、12籃板、5助攻，杜蘭特只打了21分，但效率相當好，進帳21分、6助攻。

一哥柯瑞（Stephen Curry）今投進5顆三分球，攻下17分、5籃板、5助攻，生涯累積得分達16236分，超越勇士傳奇球星「上帝的左手」穆林（Chris Mullin）的16235分，成為勇士隊史得分排行榜第4的球員，賽後柯瑞表示，以前也曾看過穆林打球，能超越他感到很榮幸。

金塊後衛J.穆雷（Jamal Murray）攻下全隊最高17分、5抄截，P.米爾塞普11分次之。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/