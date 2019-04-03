NBA》杜蘭特回憶生涯首戰 「被甜瓜打到懷疑人生」

杜蘭特生涯首戰曾被甜瓜打到懷疑人生。（資料照， USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士杜蘭特（Kevin Durant）雖貴為兩屆總冠軍MVP，但回憶起NBA生涯首戰，卻是一場令他相當難忘的震撼教育，他表示，當時迎戰金塊，被正值顛峰的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）打爆，讓他很困惑，是否未來每場比賽都會這樣。

杜蘭特日前受訪時，談起在NBA的首戰，他說：「我的第一場比賽就是面對Melo（安東尼），他會讓你在防守耗費很多精力。」他表示，賽後自己坐在飛機上還在思考，「難道未來每場比賽都是這樣？」

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當時的金塊坐擁安東尼和艾佛森，且該場比賽，安東尼攻下32分，率隊以120：103擊敗超音速。

此外，杜蘭特還透露，以為自己會是當年的選秀狀元，也很羨慕當時的歐登（Greg Oden），「他被選中的時候，我認為他當下心情一定很爽，但不管如何，我們都進入這個聯盟了。」當時拓荒者在第一輪第一順位挑中歐登，而杜蘭特則以首輪第二順位加入超音速（現為雷霆）。

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