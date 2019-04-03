日職》與大王同台登場！ 宋家豪俐落中繼獲勝投資格

宋家豪三上三下無失分。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕面對「台灣大王」王柏融所屬的日本火腿，樂天台灣右投宋家豪今在平手僵局登板中繼，雖未能對決大王，僅花10球就投出3上3下，連2戰出賽無失分，並靠隊友火力支援獲勝投資格。

樂天先發福井優也今先發5局無失分，雙方維持0：0僵局之際，樂天於6局上派出宋家豪中繼，由於棒次正好輪到大王後一棒打起，雙方無緣對決。賽前宋家豪曾表示，和大王對決的機會還很多，「早晚要碰到的。」

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面對火腿前兩棒淺間大基、石井一成，宋家豪共投6球，全是變化球，製造2次滾地球出局；隨後面對石川亮則飆速球，以三振結束1局投球任務。此役僅用10球就投出三上三下，最快球速147公里，防禦率降至2.70。

宋家豪退場後，樂天浅村榮斗以保送開啟攻勢，島内宏明和洋砲惠勒接連敲出安打，助隊突破僵局攻下1分，也幫宋家豪取得勝投資格。

宋家豪三上三下無失分。（特派記者陳志曲攝）

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