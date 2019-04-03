仙台直擊》首次開季一軍出發 宋家豪為自己驕傲

東北樂天金鷲宋家豪賽前練習。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本仙台報導〕來日本第4年，宋家豪終於拚到開季就上一軍，不禁為自己感到驕傲，也期許今年長時間待在一軍，把生涯單季成績衝到最高峰。

宋家豪指出，球季開打的前1天，才知道確定登錄一軍，當下真的很高興，「每年的目標都有達成，每年的成長自己都看得到，真的為自己感到驕傲。」

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宋家豪本季初登板在樂天開季首戰，於5局下1出局緊急接替岸孝之，他表示，那場確實非常突然，因為岸孝之身體有點不舒服，但他已經有做準備。

宋家豪說，當日賽前就被教練告知，設定上場的時機有點不一樣，可能會是緊急上去，「因為賽前就討論過，自己心裡也有準備，只要岸孝之一突然有狀況，可能就我第1個上去。」

宋家豪上季出賽40場、投41.2局、防禦率1.73，拿下5勝、6中繼成功

截至今天賽前，本季出賽2場就拿到2次中繼成功，與其他5位投手並列洋聯領先，締造生涯最佳球季的機會大好。

宋家豪認為，因為今年開季就在一軍，當然覺得會有更多表現機會，目標是長時間待在一軍、獲得有更多的出賽，把生涯成績衝到最高峰。

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