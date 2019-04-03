日職》王柏融連4場敲安打 日本球評卻點出隱憂

北海道日本火腿鬥士王柏融在滿壘時機上場打擊，可惜擊出右外野飛球出局，回休息區只能仰頭苦笑。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在仙台與樂天金鷲進行3連戰第2場，王柏融連續4場敲安，但三度得點圈打擊無功而返，對球隊造成傷害，最終火腿牛棚遭樂天外國選手惠勒轟出逆轉2分砲，以2：3吞下2連敗。

開幕至今都排在第五棒的王柏融，首局就有建功機會，火腿1出局攻占滿壘，大王上場試圖積極進攻，第一記外角球就揮擊，不幸擊出雙殺打瓦解攻勢。

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4局上，王柏融在壘上無人擊出滾地安打，將連續安打場次推進至4場，但5局上於2出局滿壘再度上場打擊時，雖然擊出紮實飛球，卻直朝右外野手而去，再度留下3個殘壘。

火腿悶了7局，終於在8局又開啟攻勢，近藤健介和中田翔雙雙上壘，0出局一二壘有人再度輪到王柏融。別於前3打席配內角居多，樂天投捕改配外角，讓大王球數以2好0壞絕對落後，最終大王擊出左外野飛球，再度無功而返。

北海道日本火腿鬥士王柏融外野守備，因天氣太冷，頭套包到只露出眼睛。（特派記者陳志曲攝）

王柏融此役4打數敲1安打，打擊率0.238。日本轉播球評也注意到大王的得點圈打擊狀況不佳，此役唯一安打是壘上無人打出，並指出大王內角球已能掌握擊球點，但外角球似乎看不太清楚，導致關鍵時刻發揮不佳。

樂天台灣右投宋家豪今和大王同台登場，6局上僅花10球就投出3上3下。樂天此役一度在8局上遭火腿逆轉，最終靠外國選手惠勒在8局下轟出2分砲，終場就以3：2險勝。惠勒此役4打數2安打，貢獻3分打點。

北海道日本火腿鬥士王柏融在滿壘時機上場打擊，可惜擊出右外野飛球出局。（特派記者陳志曲攝）

東北樂天金鷲宋家豪上場中繼，三上三下無失分，還飆出1次三振。（特派記者陳志曲攝）

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