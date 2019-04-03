MLB》太空人遊擊手「海豚撲」神技 官網驚呼：有夠狂（影音）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓太空人今作客出戰德州遊騎兵，太空人先發柯瑞亞 （Carlos Correa）今在1下展現超狂「海豚飛撲」，美技守備化解球隊失分危機，大聯盟官方也對這次精彩的守備動作直呼實在太狂。

1局下，在2出局三壘有人的情況下，馬札拉（Nomar Mazara）敲出二游間強勁滾地球，眼看就要穿越形成安打，柯瑞亞從左側殺出，行進間飛撲將球檔下再快傳向一壘，漂亮刺殺打者，化解球隊掉分危機，不但讓太空人先發韋蘭德（Justin Verlander）為之振奮，更獲得主播、球迷喝采。

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柯瑞亞今展現超狂美技守備。（圖片取自太空人推特）

而前6局打完兩隊還4：4平手，不過7局下太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）中繼卻砸鍋，被敲出3支安打失掉2分，反觀遊騎兵三位牛棚投手接替壓制太空人打線，最終太空人就以4：6不敵遊騎兵吞下敗仗。

太空人先發韋蘭德投4局被敲出6安，失4分全是自責分，另有4K和3保送；遊騎兵S.米勒（Shelby Miller）則是3.5局被敲5安失2分，送出2K另有5保送，兩人最後都無關勝敗。

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