NBA》哈登轟36分提早下班 火箭輕取國王本季50勝到手

哈登今天只打了29分鐘，轟下36分就提早下班。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕西部強權火箭今作客出戰國王，前役轟下50分還繳出大三元的火箭「大鬍子」哈登（James Harden），此役延續好手感命中7顆三分彈、砍下全場最高36分帶領下，以130：105輕鬆擊敗今年仍無緣殺進季後賽的國王，此役奪勝後火箭本季50勝也成功到手。

此役前兩節打完哈登就以13投8中貢獻23分、4助攻和1籃板，率領火箭以62：46遙遙領先，而他在末節還剩5分57秒就提早打卡下班，今只打了29分鐘就高效轟了36分、10助攻，射手E.戈登（Eric Gordon）也飆了5記三分球，火箭全隊合計狂轟26顆三分球，讓比賽早早進入垃圾時間，終場火箭以130：105輕取國王。

請繼續往下閱讀...

哈登今飆進7顆三分彈。（美聯社）

火箭隊這場比賽除了哈登36分3籃板10助攻的表現以外，E.戈登、豪斯（Danuel House Jr.）都挹注19分，保羅（Chris Paul）則是拿下7分5籃板12助攻；國王隊希爾德（Buddy Hield）拿下全隊最高的20分，巴格利（Marvin Bagley III）19分8籃板，別利查（Nemanja Bjelica）12分6籃板。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/