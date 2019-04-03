MLB》勞瑞安諾大展驚人臂力 柏格茲連兩天慘遭獻祭（影音）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊中外野手勞瑞安諾（Ramon Laureano）今天在第九局展現驚人臂力，他雖然沒接到紅襪游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）的二壘安打，但隨後馬上用精準的快傳，順利將打算跑向三壘的打者助殺出局，這也是勞瑞安諾連續兩天展現長傳美技，而苦主也都是同一人。

柏格茲（右）遭到勞瑞安諾外野助殺出局。（美聯社）

勞瑞安諾今天這記長傳阻殺順利幫助終結者崔南（Blake Treinen）免除失分危機，讓運動家隊終場以1：0擊敗紅襪隊。值得一提的是，昨天運動家在與紅襪隊交戰時，莫爾蘭（Mitch Moreland）在第二局二壘有著柏格茲時擊出中外野方向安打，柏格茲在跑向本壘時也遭到勞瑞安諾外野助殺出局，柏格茲連續兩天挑戰勞瑞安諾的臂力都以失敗告終。

請繼續往下閱讀...

演出驚人助殺的勞瑞安諾賽後開玩笑地表示，他很感謝外野的388記號。伯格茲今天的安打剛好打向外野388記號旁的牆邊，如果這記飛球沒有打在牆上，將會成為一支追平比數的陽春彈。勞瑞安諾這兩年一共出賽56場比賽，他送出11次外野助殺是大聯盟最多。

勞瑞安諾未能接到柏格茲的射牆二壘安打，不過他馬上用精彩的外野助殺讓打者出局。（法新社）

運動家金手套三壘手查普曼（Matt Chapman）談論到今天這個外野助殺時表示，他認為柏格茲跑向三壘的做法是正確的，因為當時才一出局，而且雙方只有1分差，但他說：「我永遠不會去和勞瑞安諾的臂力對賭，因為他永遠可以丟出一個又一個驚人的傳球。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/